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Нижегородские власти рассказали об исключениях из правил о запрете на массовые мероприятия

Региональное правительство разъяснило правила проведения публичных массовых мероприятий на время действия указа губернатора Глеба Никитина от 28 октября 2022 года. Документ был подписан после введения военного положения на Донбассе, тогда в Нижегородской области установили базовый режим готовности.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Ограничения на массовые мероприятия действуют с 2020 года. Сперва они были предусмотрены в указе губернатора из-за пандемии коронавируса. С 12 июля режим повышенной готовности отменили, но ограничения все равно сохраняются — теперь они регулируются другим указом.

Решение о том, может ли быть проведено то или иное мероприятие, принимает оперативный штаб, в состав которого входят представители федеральных, региональных и муниципальных органов власти. Ранее в регионе такой штаб действовал для борьбы с коронавирусом, сейчас — для обеспечения безопасности.

Исключение может быть сделано для памятных, культурных и спортивных мероприятий на улице с количеством участников до 300 человек, различных массовых богослужений и крестных ходов, торжественных бракосочетаний и агитационных мероприятий, связанных с выборами. В список исключений также попадают мероприятия регионального, межрегионального, общероссийского и международного значения, которые организованы при поддержке органов государственной власти.

Андрей Репин

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