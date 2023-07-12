Причиной пожара на нефтеперерабатывающей установке в Ангарске названа разгерметизация

Вероятной причиной пожара на установке по переработке нефтепродуктов в Ангарске стала разгерметизация, сообщило главное управление МЧС по Иркутской области. Вывод был сделан в результате опроса работников предприятия и осмотра места происшествия.

Возгорание газовоздушной смеси на установке по переработке нефтепродуктов произошло 12 июля в 7:22 местного времени. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения площадь пожара составляла 240 кв. м. В 8:25 спасатели ликвидировали возгорание.

Пострадавших в результате инцидента нет.

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Лолита Белова