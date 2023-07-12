Археологи обнаружили предметы Х века на раскопках в Нижегородской области

Стеклянную бусину византийского или сирийского происхождения и арабскую монету дирхем обнаружили специалисты во время археологических раскопок в Вачском районе, сообщили в министерстве культуры Нижегородской области. Оба уникальных предмета датируются первой половиной X века.

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Раскопки ведутся на территории могильника финно-угорского племени мурома. Его взяли под охрану осенью 2022 года после того, как местные жители пожаловались на деятельность черных копателей. Сейчас сотрудники Нижегородского историко-архитектурного музея-заповедника и Волжской археологической экспедиции Института археологии РАН исследуют территорию.

«Это действительно древний могильник племени мурома, который ранее никем не был исследован. Мы стараемся раскопать и сохранить то, что могло бесследно исчезнуть. Это глубоко научная, академическая работа»,— сообщил генеральный директор музея-заповедника Юрий Филиппов.

Площадь раскопок составляет около 100 кв. м. Ученые фиксируют частоту и плотность захоронений, изучают погребальный инвентарь. Все это поможет воссоздать погребальный обряд древнего племени.

Во время первого исследования осенью 2022 года специалисты обнаружили на территории могильника керамические сосуды и металлические украшения. Эти предметы и новые находки будут переданы в фонды музея-заповедника.

Анастасия Еремина