Pirelli разработала шины для электрокроссовера Lotus Eletre

Компания Pirelli разработала шины для Lotus Eletre — первого в истории марки кроссовера, первого 5-дверном автомобиля бренда и первого полноприводного Lotus за все время существования компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Lotus Eletre S

Фото: Lotus Lotus Eletre S

Фото: Lotus

«Разрабатывая высокопроизводительные шины для динамичных автомобилей, таких как Lotus Eletre, мы выводим технологии на новый уровень, чтобы найти инновационные решения, отвечающие потребностям рынка, который переживает настоящую революцию. Как и в случае с автомобилями, шины также меняются и эволюционируют гораздо чаще, чем может показаться на первый взгляд, – заявил руководитель продуктового департамента Pirelli Дарио Маррафущи. — Для нас важно работать совместно с производителями автомобилей «престиж» сегмента, такими как Lotus, потому что это позволяет нам сначала представить, как это будет, а затем воплотить в жизнь эту эволюцию вместе».

Новые шины для электрокроссовера получили оптимизированные конструкцию и посадочную площадь и специальные составы, чтобы обеспечить высокую производительность и управляемость, а также акустический комфорт во время езды. Покрышки сертифицированы по Европейскому стандарту: все типоразмеры имеют оценку «А» по сцеплению с мокрой поверхностью, и почти все они также имеют оценку «А» по уровню шума. В качестве опции доступна технология Seal Inside, впервые представленная на 22- и 23-дюймовых шинах. Seal Inside — это самогерметизирующаяся система, которая сохраняет давление воздуха в шине даже после прокола, позволяя продолжать поездку.

Напомним, премьера Lotus Eletre состоялась в начале 2022 года. Продажи электромобиля начнутся в 2023 году. Первыми рынками для модели станут Европа, Великобритания и Китай, где и будет налажен выпуск электрокроссовера.