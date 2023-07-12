Ресторан федеральной сети «Перчини» откроется в БЦ «Попов»

Итальянский семейный ресторан «Перчини» откроется в Перми в БЦ «Попов» на ул. Попова, 68, сообщили в компании «Ресторатор франчайзинг групп», управляющей брендом. Открытие «Перчини» намечено на 26 июля.

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«Перчини» — крупнейшая сеть итальянских ресторанов в России. Под этим брендом в стране работает 28 ресторанов в 18 крупных городах. О заходе «Перчини» в Пермь стало известно в мае этого года. Новое заведение будет рассчитано на 51 столик, в меню — пицца, паста и блюда на гриле. Средний чек — 800–1000 руб. Пермский ресторан «Перчини» будет работать по франшизе.