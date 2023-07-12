Облизбирком принял списки кандидатов шести партий для участия в выборах заксобрания Кузбасса

Избирательная комиссия Кемеровской области завершила прием документов от партий, собирающихся участвовать в выборах депутатов законодательного собрания региона. Всего заверены списки кандидатов от шести партий.

У трех партий в общеобластную часть партсписка вошли только по одному кандидату. Список «Единой России» возглавил губернатор Сергей Цивилев, КПРФ - депутат заксобрания Николай Мухин, «Новых людей» - его коллега Роман Клейстер. В головной части партсписка ЛДПР два человека, на второй строчке после председателя партии Леонида Слуцкого депутат областного парламента Кирилл Правдин. Только «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» сформировала тройку кандидатов. В нее вошли вице-спикер заксобрания Юрий Скворцов, депутат заксобрания, президент новокузнецкого регбийного клуба «Металлург» Владимир Пронин и заместитель директора «Зооветфарм+» Игорь Гончаров.

Кроме того, в одном из одномандатных округов в выборах будет участвовать кандидат от Партии социальной защиты. Партии «Родина» облизбирком отказал в заверении документов из-за выявленных в них нарушений.

Выборы состоятся 8-10 сентября этого года. В заксобрании Кемеровской области 46 депутатов. 23 из них избираются в одномандатных округах, 23 - по партийным спискам.

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Валерий Лавский