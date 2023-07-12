Песков назвал вбросом слова Буданова о попытке ЧВК «Вагнер» завладеть ядерным оружием

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал очередным вбросом утверждения о том, что участники ЧВК «Вагнер» во время мятежа якобы добрались до одного из ядерных хранилищ. Ранее глава ГУР Украины Кирилл Буданов сказал Reuters, что бойцы «Вагнера» добралась до ядерного хранилища «Воронеж-45» и хотели заполучить небольшие устройства, которые можно использовать в качестве мин, чтобы «поднять ставки».

«Похоже на очередной вброс»,— сказал господин Песков журналистам в ходе конференц-колла.

Reuters отмечал, что, судя по видео из интернета и словам местных жителей, группа бойцов ЧВК во время мятежа свернула с трассы и двинулась в сторону хранилища, но доказательств того, что они действительно дошли до базы, найти не удалось.

23 июня Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям ЧВК «Вагнер» и заявил, что его бойцы идут «разбираться» в Москву. В ночь на 24 июня наемники ЧВК заняли штаб Южного военного округа в центре Ростова-на-Дону. ФСБ возбудила против Евгения Пригожина уголовное дело об организации вооруженного мятежа, которое прекратили 27 июня. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, который вел переговоры с Евгением Пригожиным, сообщил, что конфликт вечером 27 июня был полностью исчерпан, а бойцы ЧВК ушли в «полевые лагеря».

О реакции российского руководства на мятеж ЧВК «Вагнер» — в репортаже Андрея Колесникова «Ъ» «А судьбы кто?».