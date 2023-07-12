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Сотрудник пензенского СИЗО получил условный срок за взятки

Суд в Пензе признал виновным бывшего сотрудника учреждения ФСИН в получении взяток. Как сообщает пресс-служба СКР по региону, 24 февраля 2023 года младший инспектор дежурной службы следственного изолятора УФСИН России по Пензенской области передал арестованному 6 сим-карт, зарядное устройство, музыкальную колонку и наушники. За указанные действия обвиняемый, как решил суд, получил 12 тысяч руб.

Кроме того, подсудимый дважды передавал арестованному запрещенные продукты питания.

Следствие квалифицировало действия сотрудника как мелкое взяточничество (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ, 2 эпизода) и получение взятки должностным лицом (ч. 3 ст. 290 УК РФ).

Вину в совершении инкриминируемых деяний бывший сотрудник УФСИН признал.

Суд назначил наказание в виде 3,5  лет лишения свободы условно.

Никита Маркелов

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