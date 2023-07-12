Omoda вышла на европейский рынок

Бренд Omoda объявил о выходе на европейский рынок — первой страной, где будут продаваться автомобили китайской марки, стала Испания.

Первым экспортным рынком для Omoda стала Россия, затем автомобили марки стали доступны в Мексике, а в маркет в число экспортных стран вошли Индонезия, Австралия и Турция. В апреле начались продажи моделей Omoda в Катаре и ЮАР.

В июле 2023 года судно с автомобилями Omoda на борту прибыло из китайского Уху в испанский порт Лас-Пальмас. В четвертом квартале 2023 года бренд выйдет на рынок Италии, которая станет второй страной Европы, где официально будет представлена Omoda.

В настоящее время на российском рынке Omoda представлена с кроссовером C5 и седаном S5, а до конца текущего года марка выведет в продажу седан S5 GT и электромобиль E5.

Максим Вершинин

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