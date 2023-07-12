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Жизнь на другом берегу

Умер Милан Кундера

Закончилась жизнь Милана Кундеры — одного из самых значимых литераторов Центральной Европы и во многом ее создателя.

Писатель Милан Кундера

Писатель Милан Кундера

Фото: Francois LOCHON / Gamma-Rapho / Getty Images

Писатель Милан Кундера

Фото: Francois LOCHON / Gamma-Rapho / Getty Images

Легче всего сказать, кем умерший во вторник в Париже в возрасте, который да будет дан всем, был для предыдущего — чуть не было сказано «предпоследнего» — поколения интеллектуалов в России. Милану Кундере было 94 года, и здесь его по советско-постсоветской неловкой привычке называли бы «восточноевропейцем» и поправлялись бы — «Центральная Европа», калькой с немецкого Mitteleuropa, поскольку английское Middle Europe как-то не прижилась здесь. Кундера, в общем, и был для очень многих этой Центральной Европой, воплощением никогда не существовавшей государственности и даже политического союза, но безусловно существовавшей и существующей страной, территорией, способом бытия — врагом врага московской интеллигенции и поэтому — лучшим другом и также поэтому — вечным оппонентом в споре, начавшемся то ли в межвоенное время XX века, то ли сразу после Второй мировой, но продолжающемся, нескончаемом и приобретшем в последние два года характер трагедии, катастрофы. Хор этот невозможно не слышать, и последние годы жизни Милана Кундеры он не мог его не слышать, хотя уже ничего не мог написать о нем.

Редко кто из писателей может всерьез считать себя одним из создателей культурного региона, но в случае с Миланом Кундерой это, видимо, оправданно.

Но об остальном он написал, и во многом по этой причине Центральная Европа для российского общества существует не как неведомое наследие Австро-Венгерской империи, не как «бывший Совет экономической взаимопомощи» (да кто его помнит, этот СЭВ? какие-то сапоги, колготки, кубики Рубика, озеро Балатон, «Кабачок 13 стульев», польские журналы мод — о чем это все было?), а как культурное пространство, в которое русские вечно стремились и которое им было так странно и в общем чуждо, но которое невыносимо привлекательно. Ведь Центральная Европа — это еще и неизменный французский литературный, то, что Москва забыла полтора века назад, а Кундера значительную часть своей жизни писал именно на французском. Это и искусство перевода — другое, нежели в русской литературной традиции: Кундера много переводил, но мы его знаем совсем не как переводчика, а для Центральной Европы это важнейшая роль, которую русские переводчики утратили еще в 1920-х. Это и другое кино — главный роман Кундеры «Невыносимая легкость бытия» в России был известен сначала как кино. Это совершенно другие стихи. В целом все это можно уложить в зыбкое понятие другого языка — уместнее было бы говорить о другом метаязыке, другой эстетике, о том, что делает Центральную Европу так притягательной для России. Она так много десятилетий хотела бы ею быть, но в итоге не стала — и затем сделала вид, что не захотела. Надолго ли расхотела — бог весть.

Чтобы описать эту страну хотя бы в контурах (а там не только Чехия, но и Польша, и Венгрия, и Румыния, и Украина, и Словакия, и балтийские страны, и Балканы, и отчасти Германия, и во многом Франция, и где-то Штаты, а уж городов в этой стране точно больше, чем можно найти на любой карте), творчества Милана Кундеры, видимо, хватит, по крайней мере на первое время. Нет ничего более ошеломляющего, чем различие с собой, которое видишь в близком родственнике. Это пропасть, которую не ждешь и которая своей внезапностью заставляет понимать, насколько уникальна, а значит, одинока любая культура.

Критики романиста Кундеру, человека с более чем непростым характером,— а эта сложность характеров вообще очень внятно восточноевропейская черта — постоянно обвиняли в эссеистичности. Но, на мой взгляд, эта эссеистическая чувствительность и тонкость и была в нем главной.

Эссе Милана Кундеры часто и были замаскированы под романы, и в них абсолютно убедительно продемонстрирована истинная сила этого литературного жанра — культурно-политическая история Центральной Европы может быть представлена просто как последовательность таких эссе, а войны, репрессии, перевороты, затхлый воздух официальной жизни и творческие сквозняки, всегда завершающиеся эмиграцией (безусловно, парижской — и этот Париж для Центральной Европы всегда ближе Москвы),— это просто фон. Погода, которая в этом регионе всегда переменная облачность с прояснениями, местами осадки. Часто — горькие, нередко — банальные. Видимо, нигде в мире не мог сложиться автор, как Кундера, настолько внятно и убедительно провозглашавший, что частная жизнь со всей ее нелепой интимностью, контрастом бытия и метафизики, материальной обшарпанностью и проступающими за всей этой ерундой пугающими воздушными контурами чего-то такого, что понять невозможно, но влечение к чему нельзя подавить, прежде всего в себе, и есть единственная реальность. И она, эта реальность, прочнее имперских меди и камня.

Что такого было в Милане Кундере, чего не могло случиться здесь? Можно говорить о том, что для России не существовало 1968 года. Вернее, в России 1968 год — это просто подавление Пражской весны, весны, которой здесь в свое время не случилось и которая происходила в то время во всем мире — но не в России.

Кундера одновременно и участник неизвестного здесь расцвета и взрывного усложнения, и специалист по его антропологическому измерению и описанию, и критик, и его поэт, сценарист, драматург, переводчик, публицист. Поствесенняя, осенняя в определении самого Милана Кундеры социальная оптика «Книги смеха и забвения» и «Бессмертия», продолжающего и завершающего романную трилогию, по всей видимости, сильнейшим образом повлияла и на российскую постсоветскую прозу, и на всю европейскую литературу последних десятилетий.

И если бы только на прозу! Центральная Европа, созданная в очень многом именно такими людьми, как Милан Кундера, их словами, их определениями,— теперь реальность, которую нельзя ни отменить, ни уничтожить ни другими словами, ни иными методами. Остается лишь поблагодарить автора за это — оно будет существовать далее. А что без нас — что же, Кундера также нечасто бывал в Праге после эмиграции в 1975 году. Возможно, это историческая судьба всей Центральной Европы, не исключая и России,— быть создаваемой из изгнания, с другого берега моря, в традиции Овидия и многих других. Даже слишком многих.

Дмитрий Бутрин

Фотогалерея

Жизнь и карьера Милана Кундеры

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«Мы проживаем все разом, впервые и без подготовки. Как если бы актер играл свою роль в спектакле без всякой репетиции» &lt;br> Милан Кундера родился 1 апреля 1929 года в Брно (Чехословакия). По воспоминаниям писателя, его отец — профессиональный пианист и музыковед — интересовался модернисткой музыкой и «играл в полупустых залах». Сам Милан Кундера с детства играл на фортепиано и сочинил несколько музыкальных произведений. Но в итоге решил заняться литературой

«Мы проживаем все разом, впервые и без подготовки. Как если бы актер играл свою роль в спектакле без всякой репетиции»
Милан Кундера родился 1 апреля 1929 года в Брно (Чехословакия). По воспоминаниям писателя, его отец — профессиональный пианист и музыковед — интересовался модернисткой музыкой и «играл в полупустых залах». Сам Милан Кундера с детства играл на фортепиано и сочинил несколько музыкальных произведений. Но в итоге решил заняться литературой

Фото: AFP

В декабре 1965 года Милан Кундера написал свой первый роман «Шутка» о положении чешской интеллигенции в советской действительности. Книга окажется единственной опубликованной им в Чехословакии. Несмотря на это, большинство своих произведений Кундера написал по-чешски: рассказы из сборника «Смешные любови», романы «Шутка», «Жизнь не здесь», «Вальс на прощание», «Книга смеха и забвения» и «Невыносимая легкость бытия» &lt;br> На фото: Милан Кундера со своей женой и литературным агентом Верой Кундеровой, 1973 год

В декабре 1965 года Милан Кундера написал свой первый роман «Шутка» о положении чешской интеллигенции в советской действительности. Книга окажется единственной опубликованной им в Чехословакии. Несмотря на это, большинство своих произведений Кундера написал по-чешски: рассказы из сборника «Смешные любови», романы «Шутка», «Жизнь не здесь», «Вальс на прощание», «Книга смеха и забвения» и «Невыносимая легкость бытия»
На фото: Милан Кундера со своей женой и литературным агентом Верой Кундеровой, 1973 год

Фото: AFP

«Преступные режимы были созданы не преступниками, а энтузиастами, убежденными, что открыли единственную дорогу в рай. И эту дорогу они так доблестно защищали, что обрекли на смерть многих людей. Однако со временем выяснилось, что никакого рая нет и в помине» &lt;br> В августе 1968 года Милан Кундера вышел на протесты против ввода войск в Чехословакию. Из-за поддержки «Пражской весны» его исключили из компартии, лишили права преподавать и публиковаться &lt;br> На фото: писатели Жан-Пьера Файе (справа) и Милан Кундера (в центре) после приема в Елисейском дворце, 1981 год

«Преступные режимы были созданы не преступниками, а энтузиастами, убежденными, что открыли единственную дорогу в рай. И эту дорогу они так доблестно защищали, что обрекли на смерть многих людей. Однако со временем выяснилось, что никакого рая нет и в помине»
В августе 1968 года Милан Кундера вышел на протесты против ввода войск в Чехословакию. Из-за поддержки «Пражской весны» его исключили из компартии, лишили права преподавать и публиковаться
На фото: писатели Жан-Пьера Файе (справа) и Милан Кундера (в центре) после приема в Елисейском дворце, 1981 год

Фото: Etienne MONTES / Gamma-Rapho / Getty Images

«Человек, мечтающий покинуть место, где он живет, явно несчастлив» &lt;br> С 1975 года Милан Кундера жил во Франции и преподавал в Реннском университете. В 1979 году писателя лишили гражданства Чехословакии, с 1981 года он — гражданин Франции

«Человек, мечтающий покинуть место, где он живет, явно несчастлив»
С 1975 года Милан Кундера жил во Франции и преподавал в Реннском университете. В 1979 году писателя лишили гражданства Чехословакии, с 1981 года он — гражданин Франции

Фото: Francois LOCHON / Gamma-Rapho / Getty Images

В чешском языке ударение всегда ставится на первом слоге, имя писателя правильно произносить именно так. Но во Франции его называли в соответствии с местными правилами — с ударением на последнем слоге &lt;br> На фото: Милан Кундера на французском телевидении, 1984 год

В чешском языке ударение всегда ставится на первом слоге, имя писателя правильно произносить именно так. Но во Франции его называли в соответствии с местными правилами — с ударением на последнем слоге
На фото: Милан Кундера на французском телевидении, 1984 год

Фото: Sophie Bassouls / Sygma / Getty Images

«Ее драма была не драмой тяжести, а легкости. На Сабину навалилась вовсе не тяжесть, а невыносимая легкость бытия» &lt;br> После переезда во Францию Милан Кундера написал и издал свой самый известный роман о вводе войск в Чехословакию — «Невыносимая легкость бытия». В феврале 1988 года на экраны вышел одноименный и основанный на книге фильм. Главные роли в нем исполнили актеры Дэниэл Дэй-Льюис и Жюльет Бинош

«Ее драма была не драмой тяжести, а легкости. На Сабину навалилась вовсе не тяжесть, а невыносимая легкость бытия»
После переезда во Францию Милан Кундера написал и издал свой самый известный роман о вводе войск в Чехословакию — «Невыносимая легкость бытия». В феврале 1988 года на экраны вышел одноименный и основанный на книге фильм. Главные роли в нем исполнили актеры Дэниэл Дэй-Льюис и Жюльет Бинош

Фото: LIU JIN / AFP

В октябре 2008 года сотрудник Института изучения тоталитарных режимов Адам Градилек заявил, что в прошлом Милан Кундера написал донос, на основании которого чешские власти арестовали и приговорили к 22 годам тюрьмы диссидента Мирослава Дворжачека. В общей сложности он находился в заключении 14 лет. Милан Кундера назвал все обвинения в свой адрес ложными. Многие писатели подписали открытое письмо в его защиту, среди них — Габриэль Гарсиа Маркес, Орхан Памук, Салман Рушди и Джон Кутзее. В 2019 году Кундере вернули чешское гражданство

В октябре 2008 года сотрудник Института изучения тоталитарных режимов Адам Градилек заявил, что в прошлом Милан Кундера написал донос, на основании которого чешские власти арестовали и приговорили к 22 годам тюрьмы диссидента Мирослава Дворжачека. В общей сложности он находился в заключении 14 лет. Милан Кундера назвал все обвинения в свой адрес ложными. Многие писатели подписали открытое письмо в его защиту, среди них — Габриэль Гарсиа Маркес, Орхан Памук, Салман Рушди и Джон Кутзее. В 2019 году Кундере вернули чешское гражданство

Фото: Miguel Medina / AFP

«Художник должен оставить после себя такое впечатление, словно он вообще не жил, его частная жизнь не принадлежит публике» &lt;br> С конца 1980-х Милан Кундера не давал интервью и во многом вел затворнический образ жизни &lt;br> На фото: писатели Бернар-Анри Леви и Милан Кундера, 2010 год

«Художник должен оставить после себя такое впечатление, словно он вообще не жил, его частная жизнь не принадлежит публике»
С конца 1980-х Милан Кундера не давал интервью и во многом вел затворнический образ жизни
На фото: писатели Бернар-Анри Леви и Милан Кундера, 2010 год

Фото: Bertrand Rindoff Petroff / Getty Images

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«Мы проживаем все разом, впервые и без подготовки. Как если бы актер играл свою роль в спектакле без всякой репетиции»
Милан Кундера родился 1 апреля 1929 года в Брно (Чехословакия). По воспоминаниям писателя, его отец — профессиональный пианист и музыковед — интересовался модернисткой музыкой и «играл в полупустых залах». Сам Милан Кундера с детства играл на фортепиано и сочинил несколько музыкальных произведений. Но в итоге решил заняться литературой

Фото: AFP

В декабре 1965 года Милан Кундера написал свой первый роман «Шутка» о положении чешской интеллигенции в советской действительности. Книга окажется единственной опубликованной им в Чехословакии. Несмотря на это, большинство своих произведений Кундера написал по-чешски: рассказы из сборника «Смешные любови», романы «Шутка», «Жизнь не здесь», «Вальс на прощание», «Книга смеха и забвения» и «Невыносимая легкость бытия»
На фото: Милан Кундера со своей женой и литературным агентом Верой Кундеровой, 1973 год

Фото: AFP

«Преступные режимы были созданы не преступниками, а энтузиастами, убежденными, что открыли единственную дорогу в рай. И эту дорогу они так доблестно защищали, что обрекли на смерть многих людей. Однако со временем выяснилось, что никакого рая нет и в помине»
В августе 1968 года Милан Кундера вышел на протесты против ввода войск в Чехословакию. Из-за поддержки «Пражской весны» его исключили из компартии, лишили права преподавать и публиковаться
На фото: писатели Жан-Пьера Файе (справа) и Милан Кундера (в центре) после приема в Елисейском дворце, 1981 год

Фото: Etienne MONTES / Gamma-Rapho / Getty Images

«Человек, мечтающий покинуть место, где он живет, явно несчастлив»
С 1975 года Милан Кундера жил во Франции и преподавал в Реннском университете. В 1979 году писателя лишили гражданства Чехословакии, с 1981 года он — гражданин Франции

Фото: Francois LOCHON / Gamma-Rapho / Getty Images

В чешском языке ударение всегда ставится на первом слоге, имя писателя правильно произносить именно так. Но во Франции его называли в соответствии с местными правилами — с ударением на последнем слоге
На фото: Милан Кундера на французском телевидении, 1984 год

Фото: Sophie Bassouls / Sygma / Getty Images

«Ее драма была не драмой тяжести, а легкости. На Сабину навалилась вовсе не тяжесть, а невыносимая легкость бытия»
После переезда во Францию Милан Кундера написал и издал свой самый известный роман о вводе войск в Чехословакию — «Невыносимая легкость бытия». В феврале 1988 года на экраны вышел одноименный и основанный на книге фильм. Главные роли в нем исполнили актеры Дэниэл Дэй-Льюис и Жюльет Бинош

Фото: LIU JIN / AFP

В октябре 2008 года сотрудник Института изучения тоталитарных режимов Адам Градилек заявил, что в прошлом Милан Кундера написал донос, на основании которого чешские власти арестовали и приговорили к 22 годам тюрьмы диссидента Мирослава Дворжачека. В общей сложности он находился в заключении 14 лет. Милан Кундера назвал все обвинения в свой адрес ложными. Многие писатели подписали открытое письмо в его защиту, среди них — Габриэль Гарсиа Маркес, Орхан Памук, Салман Рушди и Джон Кутзее. В 2019 году Кундере вернули чешское гражданство

Фото: Miguel Medina / AFP

«Художник должен оставить после себя такое впечатление, словно он вообще не жил, его частная жизнь не принадлежит публике»
С конца 1980-х Милан Кундера не давал интервью и во многом вел затворнический образ жизни
На фото: писатели Бернар-Анри Леви и Милан Кундера, 2010 год

Фото: Bertrand Rindoff Petroff / Getty Images

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  • Газета «Коммерсантъ» №125 от 13.07.2023, стр. 11

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