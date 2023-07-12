Доля молодых заемщиков МФО в Краснодарском крае достигла минимума за 4 года

Онлайн-сервис альтернативного кредитования Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia) проанализировал динамику изменения структуры клиентов по микрофинансовому сектору в Краснодарском крае в разрезе возрастных групп

Доля заемщиков в возрасте до 30 лет в результате линейного снижения на протяжении четырех лет сократилась на 7,3 п.п. — с 36,5% в I п. 2020 до 29,2% в аналогичном периоде 2023 года.

Наибольшую динамику прироста показала возрастная группа 30–39 лет — ее доля в 2023 году увеличилась до 48,6% с 43,9% в 2020 году (+4,7 п.п.). Далее по интенсивности динамики прироста следует группа 40–49 лет (+2 п.п., с 13,2% до 15,2%). Доля наиболее возрастных заемщиков (старше 50 лет) имеет наименее выраженную динамику роста (+0,5 п.п., с 6,4% до 6,9%).

Средний возраст в структуре клиентов МФО увеличивается на фоне консервативной скоринговой политики, которой продолжают придерживаться кредиторы. Обычно именно на отрезке 30–40 лет люди максимально реализуют карьерный и финансовый потенциалы, а значит, находятся на пике возможностей в плане платежеспособности. В связи с этим фокус внимания кредиторов все больше смещается на соответствующую возрастную категорию (30–39 лет).

Также стоит отметить, что принадлежащие к указанной возрастной категории заемщики (30–39 лет) имеют наибольшие шансы на одобрение заявки. По сравнению с теми, кому 18–29 лет, они получают одобрение на 7,3% чаще, относительно заемщиков старше 50 лет — на 9,5% чаще.

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