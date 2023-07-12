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Житель Удмуртии три дня избивал беременную супругу на глазах детей

В Удмуртии в полицию обратилась жительница Кизнерского района, которая рассказала о том, что ее беременную подругу избивает муж. При этом в доме находятся дети, которых пугает поведение отца, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Прибывшая на место оперативная группа установила, что 45-летний нетрезвый мужчина в течение трех дней избивал свою 28-летнюю беременную супругу. При этом он угрожал ей убийством. В доме же в это время присутствовало двое малолетних детей.

Потерпевшая не могла самостоятельно обратиться в полицию, поскольку боялась угроз супруга. Она смогла написать своей подруге сообщение, в котором попросила о помощи.

В отношении мужчины возбудили уголовные дела по факту причинения физических страданий путем нанесения побоев в отношении беременной женщины, а также за угрозы убийством (ч.2 ст.117 УК РФ, ст.119 УК РФ). Ему грозит до семи лет лишения свободы.

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