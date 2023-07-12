Владимир Путин наградил семью из Оренбуржья орденом «Родительская слава»

Супруги Илдус и Ольга Мухаметзяновы из Бугуруслана награждены орденом «Родительская слава». Они удостоились награды за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Об этом сообщает региональное правительство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«В семье Мухаметзяновых восемь детей. Отец работает инженером коммунальных электрических сетей, мать занимается воспитанием детей. Старшие дочери и сыновья – студенты, один из сыновей служит в Вооруженных силах»,— говорится в сообщении.

Ранее Илдус и Ольга Мухаметзяновы были награждены дипломами участников конкурса «Лучшая многодетная семья Оренбуржья». Кроме того, в 2018 году они стали победителями муниципального этапа Всероссийского конкурса «Семья года».

До Мухаметзяновых орденом «Родительская слава» в Оренбуржье были награждены 11 семей. Из них три семьи – в 2022 году.

Георгий Портнов