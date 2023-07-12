WP: китайские хакеры взломали американские почтовые ящики через Microsoft Cloud

Китайские хакеры воспользовались уязвимостью в сервисе Microsoft Cloud и осуществили через него кибератаку, взломав электронные адреса пользователей. Как сообщает The Washington Post (WP), проблема была обнаружена государственными структурами в июне и, как сообщил изданию представитель Совета национальной безопасности США Адам Ходжес, «чиновники незамедлительно связались с Microsoft для выявления источника кибератаки и обнаружения уязвимости в облачном сервисе».

По факту кибератаки ФБР начало расследование, хотя, как полагают, число взломанных электронных почтовых ящиков невелико. По данным осведомленных источников WP, аккаунты Пентагона, разведки и военных этой кибератакой не затронуты.

Свой отчет о случившемся в июне Microsoft опубликовал вчера поздно вечером. Компания сообщила, что ограничила нежелательные последствия кибератаки, которую осуществила находящаяся в Китае группа хакеров Storm-0558, и провела собственное расследование.

По данным Microsoft, Storm-0558 атакует в первую очередь сети государственных структур в Западной Европе, ее главными целями являются шпионаж и кража данных. В данном случае хакеры получили доступ к электронным адресам около 25 организаций, в том числе государственных ведомств. Как утверждает Microsoft, его специалисты завершили ликвидацию нежелательных последствий этой кибератаки для всех пользователей.

Алена Миклашевская