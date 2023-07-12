Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

WP: китайские хакеры взломали американские почтовые ящики через Microsoft Cloud

Китайские хакеры воспользовались уязвимостью в сервисе Microsoft Cloud и осуществили через него кибератаку, взломав электронные адреса пользователей. Как сообщает The Washington Post (WP), проблема была обнаружена государственными структурами в июне и, как сообщил изданию представитель Совета национальной безопасности США Адам Ходжес, «чиновники незамедлительно связались с Microsoft для выявления источника кибератаки и обнаружения уязвимости в облачном сервисе».

По факту кибератаки ФБР начало расследование, хотя, как полагают, число взломанных электронных почтовых ящиков невелико. По данным осведомленных источников WP, аккаунты Пентагона, разведки и военных этой кибератакой не затронуты.

Свой отчет о случившемся в июне Microsoft опубликовал вчера поздно вечером. Компания сообщила, что ограничила нежелательные последствия кибератаки, которую осуществила находящаяся в Китае группа хакеров Storm-0558, и провела собственное расследование.

По данным Microsoft, Storm-0558 атакует в первую очередь сети государственных структур в Западной Европе, ее главными целями являются шпионаж и кража данных. В данном случае хакеры получили доступ к электронным адресам около 25 организаций, в том числе государственных ведомств. Как утверждает Microsoft, его специалисты завершили ликвидацию нежелательных последствий этой кибератаки для всех пользователей.

Алена Миклашевская

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...