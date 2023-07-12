«Дочка» КамАЗа предупредила о риске остановки конвейеров

Группа «Объединенные автомобильные технологии», входящая в КамАЗ, предупредила о рисках остановки конвейеров. Об этом заявил директор компании по развитию Илья Семенов, передает PБК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По его словам, в последние годы на предприятии фиксируется сокращение числа персонала. В 2022 году в группе трудились 8 тыс. человек, а сейчас их количество снизилось до 7 тыс. в связи с резким снижением производства машин в стране.

Господин Семенов добавил, что для того, чтобы решить проблему, необходимо повысить цены на машины. «Мы не видим другого варианта, когда у нас зарплата неконкурентоспособная. Как мы будем набирать людей? Как будем исполнять планы, которые перед нами стоят?» — отметил он.

"Ъ-Казань"