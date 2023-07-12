Транспортная прокуратура выявила мошенничество на 92 млн руб. при модернизации БАМа

В Иркутской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) после проверки использования денег, выделенных на модернизацию Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей. Об этом сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«Установлено, что компанией-подрядчиком не были выполнены строительно-монтажные работы на одном из объектов Восточно-Сибирской железной дороги. При этом выделенный аванс в размере 92 млн руб. до сих пор не возвращен заказчику»,— отмечается в сообщении.

В ведомстве не уточняют название компании-подрядчика и объект, отмечая лишь, что работы должны были быть завершены в 2023 году.

Влад Никифоров, Иркутск