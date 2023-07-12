«Участок для застройки графу пожаловала императрица Екатерина II»

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает, почему птицы ценились в XVIII веке, а также во время Второй мировой войны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Неумоин / Фотобанк Лори Фото: Дмитрий Неумоин / Фотобанк Лори

Сегодня один из самых необычных и загадочных домов Москвы. Пожалуйте — 2-й Верхний Михайловский проезд, 2. Дача Орлова, голубятня графа Орлова, Голубиный дом — как-то так. Точного названия не знает никто.

Участок для застройки в Шаболовской слободе графу Орлову пожаловала императрица Екатерина II. Граф был известным не только коннозаводчиком, но и голубятником (именно он вывел породу орловский белый турман). Вполне возможно, что дача была построена им для совмещения хобби с загородным отдыхом. Шаболовка в те времена и была самым что ни на есть загородом. А голуби — дело особое.

Если задаться вопросом, про них можно узнать очень много интересного. Одно время голубей поедали как не в себя. Потом ими любовались, потом… Опять поедали. Существует немало стран, где голубь до сих пор деликатес. Была еще голубиная охота — забава для аристократов направленная на улучшение породы. И, конечно же, голубиная почта. И военные голуби, которые доставляли наисекретнейшую информацию, прилетали порой смертельно ранеными, но задание выполняли.

Известна, например, история голубя по кличке Густав. Все знают о высадке союзников в Нормандии во время Второй мировой войны. Перед самой операцией был объявлен режим эфирного молчания, дабы фашисты не смогли выудить из переговоров ни слова, намекающего на наступление. Но те тоже не дураки и для перехвата голубей использовали специально обученных ястребов и соколов. В общем, помимо самолетов в небе были задействованы целые пернатые армии — и с той, и с другой стороны. Все голуби уничтожались почти сразу после взлета. И только Густав каким-то чудом прорвался через заслоны, перелетел Ла-Манш и через пять часов доставил нужную информацию. Она была настолько важной, что голубя наградили медалью, он стал настоящим героем войны. И не только он. К птице относились крайне уважительно. Фашисты запрещали держать голубей, показательно расстреливали голубятников.

Однако вернемся к особняку Орлова. В народе он был прозван «Голубятней» — либо из-за многоярусной формы постройки, либо потому, что на верхней ротонде граф действительно разводил голубей.