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Коммерсантъ FM
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В Москве нашли мертвой дочь пензенского экс-губернатора Наталью Бочкареву

Дочь бывшего губернатора Пензенской области Наталья Бочкарева умерла на 45-м году жизни. Женщина была найдена мертвой в своей квартире на Трехгорном Валу 11 июля. О смерти со ссылкой на источники сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Оперативников в квартиру женщины вызвала консьержка. По ее словам, накануне Наталье Бочкаревой было плохо, затем женщина перестала открывать дверь. Для вскрытия двери пришлось вызвать сотрудников МЧС. Установлено, что смерть наступила в 13:40. Тело не имеет признаков насилия. Причина смерти выясняется.

Наталья Бочкарева владела долями в ООО «Империя» и ООО «Сатурн», а также в семейных хлебопекарных и лесоперерабатывающих компаниях. В 2021 году женщина попала в СМИ, став жертвой мошенничества: она отдала 16 млн руб. гадалке за снятие порчи и чистку ауры. Ее отец, экс-глава Пензенской области Василий Бочкарев, умер в 2016 году от рака легких.

Полина Мотызлевская

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