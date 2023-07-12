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В Туапсинском районе после подтоплений три человека числятся пропавшими

В результате затопления Туапсинского района после сильных дождей три человека числятся пропавшими, погибших и пострадавших нет, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

В связи с выпадением сильных осадков в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях Туапсинского района введен режим ЧС. В ночь на 12 июля через территорию района прошел мощный грозовой фронт. Потоки воды со склонов гор затопили автотрассы, улицы и дома, вода зашла в здание поликлиники в поселке Джубга.

По данным ГУ МЧС по краю, в десяти населенных пунктах Туапсинского района в настоящий момент подтоплены 316 придворовых территорий, в 239 домовладений зашла вода. В районе идет эвакуация людей в пункты временного размещения. Из горного массива эвакуировали туристическую группу из 40 человек, в том числе 37 детей.

На автомобильной дороге А-147 в поселке Новомихайловка сошел сель. Было организованно реверсивное движение. Сейчас оно осуществляется в штатном режиме.

Анна Перова, Краснодар

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Последствия ливней в Краснодарском крае

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Мощный ливень обрушился на Сочи 9 июля. В городе выпало около 80 мм осадков. Потоками воды снесло 10 автомобилей на улице Ручей Видный

Мощный ливень обрушился на Сочи 9 июля. В городе выпало около 80 мм осадков. Потоками воды снесло 10 автомобилей на улице Ручей Видный

Фото: Администрация города Сочи

Из-за залповых ливней в Сочи пострадали 200 домовладений. Более 200 горожан из Хосты и Адлера находятся в пунктах временного размещения, почти все — жители «Сириуса»

Из-за залповых ливней в Сочи пострадали 200 домовладений. Более 200 горожан из Хосты и Адлера находятся в пунктах временного размещения, почти все — жители «Сириуса»

Фото: глава города Сочи Алексей Копайгородский

В Хосте произошли подтопления цокольных этажей многоквартирных домов на улице Кипарисовая, 1 и Шоссейная, 5

В Хосте произошли подтопления цокольных этажей многоквартирных домов на улице Кипарисовая, 1 и Шоссейная, 5

Фото: глава города Сочи Алексей Копайгородский

В Черном море у берегов Сочи замечен смерч

В Черном море у берегов Сочи замечен смерч

Фото: соцсети

Некоторые участки дорог затопило ночью 10 июля в Сочи

Некоторые участки дорог затопило ночью 10 июля в Сочи

Фото: глава города Сочи Алексей Копайгородский

«Берегите себя и своих близких, штормовое предупреждение действует до конца дня», — написал в соцсетях глава Сочи Алексей Копайгородский

«Берегите себя и своих близких, штормовое предупреждение действует до конца дня», — написал в соцсетях глава Сочи Алексей Копайгородский

Фото: глава города Сочи Алексей Копайгородский

Детский сад «Стрекоза» в Краснодаре подтопило из-за ливней, учреждение временно приостановило работу

Детский сад «Стрекоза» в Краснодаре подтопило из-за ливней, учреждение временно приостановило работу

Фото: администрация Краснодара

В поселке Мирный в «Сириусе» к ликвидации последствий непогоды привлечено более 150 человек и 58 единиц техники, в том числе 5 плавсредств

В поселке Мирный в «Сириусе» к ликвидации последствий непогоды привлечено более 150 человек и 58 единиц техники, в том числе 5 плавсредств

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Пункты помощи для пострадавших от погодных условий в «Сириусе». На местах дежурят медицинские бригады скорой помощи

Пункты помощи для пострадавших от погодных условий в «Сириусе». На местах дежурят медицинские бригады скорой помощи

Фото: пресс-служба администрации федеральной территории

Людей эвакуировали в отели сети «Сириус». Выдачу питания также организовали на улицах в поселке Мирный

Людей эвакуировали в отели сети «Сириус». Выдачу питания также организовали на улицах в поселке Мирный

Фото: пресс-служба администрации федеральной территории

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев призвал туристов не заходить в воду, поскольку это может быть опасно для жизни

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев призвал туристов не заходить в воду, поскольку это может быть опасно для жизни

Фото: Вениамин Кондратьев / Telegram

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Мощный ливень обрушился на Сочи 9 июля. В городе выпало около 80 мм осадков. Потоками воды снесло 10 автомобилей на улице Ручей Видный

Фото: Администрация города Сочи

Из-за залповых ливней в Сочи пострадали 200 домовладений. Более 200 горожан из Хосты и Адлера находятся в пунктах временного размещения, почти все — жители «Сириуса»

Фото: глава города Сочи Алексей Копайгородский

В Хосте произошли подтопления цокольных этажей многоквартирных домов на улице Кипарисовая, 1 и Шоссейная, 5

Фото: глава города Сочи Алексей Копайгородский

В Черном море у берегов Сочи замечен смерч

Фото: соцсети

Некоторые участки дорог затопило ночью 10 июля в Сочи

Фото: глава города Сочи Алексей Копайгородский

«Берегите себя и своих близких, штормовое предупреждение действует до конца дня», — написал в соцсетях глава Сочи Алексей Копайгородский

Фото: глава города Сочи Алексей Копайгородский

Детский сад «Стрекоза» в Краснодаре подтопило из-за ливней, учреждение временно приостановило работу

Фото: администрация Краснодара

В поселке Мирный в «Сириусе» к ликвидации последствий непогоды привлечено более 150 человек и 58 единиц техники, в том числе 5 плавсредств

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Пункты помощи для пострадавших от погодных условий в «Сириусе». На местах дежурят медицинские бригады скорой помощи

Фото: пресс-служба администрации федеральной территории

Людей эвакуировали в отели сети «Сириус». Выдачу питания также организовали на улицах в поселке Мирный

Фото: пресс-служба администрации федеральной территории

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев призвал туристов не заходить в воду, поскольку это может быть опасно для жизни

Фото: Вениамин Кондратьев / Telegram

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