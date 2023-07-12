В Туапсинском районе после подтоплений три человека числятся пропавшими

В результате затопления Туапсинского района после сильных дождей три человека числятся пропавшими, погибших и пострадавших нет, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

В связи с выпадением сильных осадков в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях Туапсинского района введен режим ЧС. В ночь на 12 июля через территорию района прошел мощный грозовой фронт. Потоки воды со склонов гор затопили автотрассы, улицы и дома, вода зашла в здание поликлиники в поселке Джубга.

По данным ГУ МЧС по краю, в десяти населенных пунктах Туапсинского района в настоящий момент подтоплены 316 придворовых территорий, в 239 домовладений зашла вода. В районе идет эвакуация людей в пункты временного размещения. Из горного массива эвакуировали туристическую группу из 40 человек, в том числе 37 детей.

На автомобильной дороге А-147 в поселке Новомихайловка сошел сель. Было организованно реверсивное движение. Сейчас оно осуществляется в штатном режиме.

Анна Перова, Краснодар