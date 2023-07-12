Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о том, как китайская автомобильная компания планирует развивать бизнес в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Гронский Фото: Дмитрий Гронский

На проходящей в Екатеринбурге выставке «Иннопром-2023» есть много интересного и по автомобильной части. Безусловный шоу-стоппер — гоночный болид, собранный на Минском тракторном заводе из деталей профильной для предприятия сельхозтехники.

Но если говорить о серьезных проектах, то упомянем подписание соглашения между компаниями «Моторинвест» и «Дунфэн Мотор Рус» о дистрибуции автомобилей марки Dongfeng в Российской Федерации.

Собственно, соглашение логичное и ожидаемое. Предприятие в Липецкой области, принадлежащее «Моторинвесту», производит и продает автомобили марки Evolute, по сути, доработанные модели Dongfeng с российской эмблемой. На сегодняшний день модельный ряд представлен городским седаном i-Pro, компактным кроссовером i-Joy и кроссовером i-Sky, он побольше. С начала года было реализовано 863 электрических Evolute, что позволило марке достичь долю рынка в 22% в сегменте продаж всех электромобилей в России.

Но коли речь зашла об электричестве, то тут у «Моторинвеста» есть еще один не менее важный опыт, а именно реализация премиальных электромобилей и гибридов марки Voyah. Она представлена кроссовером, минивэном и седаном. Voyah был создан всего несколько лет назад как суббренд Dongfeng, так что теперь настала очередь и, собственно, автомобилей марки Dongfeng прийти к нам с помощью «Моторинвеста».

На стенде Липецкой области выставки «Иннопром» красовались пикап DF6 и седан Shine Max. Но в планах созданного альянса не только расширение дилерской сети Dongfeng (до конца года в России должны заработать 60 новых точек по продажам и обслуживанию), но и вывод на отечественный рынок порядка пяти-шести моделей уже в обозримом будущем. Помимо упомянутых седана и пикапа, это будут кроссоверы от мала до велика, чтобы закрыть автомобилями марки как можно больше сегментов отечественного рынка легковых машин.