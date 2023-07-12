Бывший глава компании «Усть-Луга» Валерий Израйлит избежал колонии

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга сегодня, 12 июля, огласил приговор по уголовному делу в отношении экс-главы компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита. Предпринимателя признали виновным в незаконном выводе средств из России (п. «а» ч. 2 и 3 ст. 193.1 УК РФ). При этом в колонию он не отправится.

По одному эпизоду его приговорили к трем годам лишения свободы, но освободили от наказания в связи с истечением срока давности. По второму — господин Израйлит получил шесть лет общего режима. «С учетом содержания под стражей и домашним арестом Израйлит освобожден от наказания по отбытию»,— сообщает пресс-служба городских судов города.

Мера пресечения Валерию Израйлиту была изменена с домашнего ареста на подписку о невыезде до вступления приговора в законную силу. Арест на имущество судом сохранен. Ранее прокуратура запросила для обвиняемого девять с половиной лет в ИК общего режима.

В начале мая суд прекратил из-за истечения срока давности дело в отношении фигуранта по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и легализации средств, полученных во время работы на должности председателя совета директоров ОАО «Компания "Усть-Луга"».

Уголовное преследование Валерия Израйлита началось в 2016 году после изъятия ФСБ России налоговой декларации, поданной им по закону об амнистии капитала. По версии следствия, предприниматель в октябре 2013 года в целях незаконного вывода капитала за рубеж под видом внешнеэкономической деятельности и ухода от ответственности перевел со своего счета иностранному поставщику в рамках исполнения фиктивного договора купли-продажи яхты $6 млн, что эквивалентно более 191 млн руб.

Также подсудимый в 2015–2016 годах под видом оплаты задатка со своих личных счетов перевел за границу по подложным документам на банковские счета компании-нерезидента $399 тыс. и €105 тыс., что превышает 34 млн руб.

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург