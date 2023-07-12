В Адыгее за хищение осужден экс-замначальника управления по контролю за оборотом наркотиков

Верховный суд Адыгеи приговорил бывшего заместителя начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД региона Рустама Нахушева к штрафу и запрету занимать должности в правоохранительных органах сроком на один год шесть месяцев за причастность к мошенничеству с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по республике.

Согласно версии обвинения, с февраля 2019 года по январь 2023 года полицейский похитил средства, предназначенные для выплаты вознаграждения лицам, привлеченным к конфиденциальному сотрудничеству на контрактной основе. Обвиняемый предоставил в кассу МВД по Республике Адыгея расписки, содержащих заведомо ложные сведения о получении ими вознаграждения. Действия мужчины нанесли ущерб бюджету в размере 412 тыс. руб.

Деяния нарушителя были выявлены сотрудниками УФСБ России по Республике Адыгея и отдела собственной безопасности МВД по Республике Адыгея.

Суд признал Рустама Нахушева виновным. Приговор по делу вступил в законную силу.

Анастасия Назарова