На реконструкцию подъезда к деревне Якты-Куль направят до 117 млн рублей

Администрация Абзелиловского района на конкурсе 2 августа выберет подрядчика реконструкции подъездной дороги к деревне Якты-Куль, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта определена в 117,4 млн руб., из них 115,68 млн руб. оплатит бюджет Башкирии, 1,8 млн руб. — бюджет района.

Работы необходимо завершить до декабря 2025 года. Длина трассы составляет около 2 км. Подрядчик должен дать восьмилетнюю гарантию на земляное полотно и верхний слой покрытия.

Деревня Якты-Куль расположена на южном берегу озера Банное, на котором находится горнолыжный центр «Металлург-Магнитогорск», грязевой климатический санаторий «Якты-Куль», дома отдыха.

Майя Иванова

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