Власти Ростова обработают от грызунов в 2023 году 420 га городских территорий

В Ростове-на-Дону власти в текущем году проведут дератизацию (химическую обработку от грызунов) на территории площадью 420 га, сообщает пресс-служба администрации города.

«Сегодня обработано уже более 52 га территорий – кладбища, парки и скверы, социально значимые объекты, контейнерные площадки»,— цитирует пресс-служба начальника управления благоустройства и лесного хозяйства города Антона Наумова.

В рамках обработки в местах проживания грызунов раскладывают отравленную приманку, безопасную для других видов животных. Спустя 10 дней проводится контрольный замер численности грызунов на территории, и при необходимости, повторная обработка.

Жителям донской столицы при обнаружении очагов распространения грызунов для устранения вредителей рекомендуется обратиться в местную администрацию или управление благоустройства и лесного хозяйства города.

Анастасия Назарова