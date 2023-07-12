В Челябинске возбудили уголовное дело после ДТП с двумя погибшими на улице Блюхера

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего смерть двух человек после ДТП, которое произошло днем 11 июля в Советском районе Челябинска, на улице Блюхера. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

34-летний водитель грузовика Howo столкнулся с автомобилем Lifan под управлением мужчины 1974 года рождения, двигавшимся в попутном направлении. В результате ДТП от полученных травм скончались два пассажира легковой машины – женщина 1972-го и мужчина 2000 года рождения. Водитель Lifan получил телесные повреждения, его госпитализировали. В аварию также попали автомобили Toyota и Lada.

В областном полицейском главке уточняют, что дело в отношении водителя грузовика возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК РФ. Подозреваемый в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ водворен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.