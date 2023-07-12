Суд ЕС усилил меры безопасности на слушаниях по иску Абрамовича о снятии санкций

Европейский суд юстиции в Люксембурге усилил меры безопасности перед началом слушаний по делу российского миллиардера Романа Абрамовича, который оспаривает законность наложенных на него в ЕС санкций. Как сообщают представители бизнесмена, поводом стали сообщения об акциях протеста «группы украинцев» около здания суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Абрамович в 2017 году

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Роман Абрамович в 2017 году

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Иск господина Абрамовича Европейский суд юстиции начнет рассматривать 12 июля. «Поступило предупреждение о том, что группа украинцев намерена устроить в суде акцию протеста против Романа Абрамовича и России. В этой связи Европейский суд повысил меры безопасности перед началом слушаний»,— сообщил ТАСС представитель защиты миллиардера. Источник в суде сообщил «РИА Новости», что сам Роман Абрамович на суд не приехал.

В своем иске, как отмечает Reuters, Роман Абрамович утверждает, что санкции против него были введены Евросоюзом лишь на основании того, что он «известный российский бизнесмен». Никаких доказательств его «особых связей» с российским руководством ЕС не привел, поэтому введенные санкции являются нелегитимными и должны быть сняты, сообщил агентству источник, близкий к господину Абрамовичу.

Роман Абрамович подал иск о снятии санкций в Европейский суд юстиции в июле 2022 года. По мнению миллиардера, являющегося также гражданином Португалии, санкции являются нарушением его основных прав, защищаемых ЕС (членом которого является Португалия). Бизнесмен потребовал не только снятия санкций, но и возмещения ущерба посредством выплаты Евросоветом более $1 млн. Выплата должна поступить благотворительному фонду, созданному для получения доходов от продажи футбольного клуба «Челси», которым господин Абрамович владел почти 20 лет. На фоне введения санкций он продал его американскому инвестору Тодду Бели.

Александр Кислов