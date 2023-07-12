За продажу «просрочки» ТС «Командор» требует привлечь к ответственности Роспотребнадзор

В арбитражный суд Красноярского края поступило заявление от Роспотребнадзора о привлечении к ответственности ООО «ТС "Командор"» по части 3 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение продавцом требований технических регламентов).

Как указывается в заявлении, специалистами управления были выявлены нарушения в более, чем 20 магазинах Красноярска, Сосновоборска и поселка Березовки. В частности, истец указывает на продажу пищевой продукции с истекшим сроком годности, нарушение правил маркировки товаров и несоблюдение условий хранения продукции.

Решение по заявлению судом будет принято в течение пяти дней с момента подачи.

Отмечается, что ранее «ТС "Командор"» уже привлекалось к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ, ст. 6.4 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований) и было оштрафовано на 300 тыс. руб.

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Лолита Белова