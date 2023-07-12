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МЧС сообщило об участившихся случаях пропажи туристов в ПФО

Региональное управление МЧС РФ предупредило жителей Нижегородской области об участившихся случаях пропажи туристов. Речь идет о группах, которые перед началом похода не зарегистрировались в МЧС.

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

«Только за последние сутки на территории Приволжского федерального округа спасатели дважды принимали участие в поисках незарегистрированных туристических групп. К счастью, поиски закончились успешно, но этого можно было избежать, если бы группы зарегистрировались заранее»,— отметил заместитель начальника ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области Дмитрий Лялькин.

Как сообщал «Ъ»,в начале июля в Пермском крае пропала группа туристов, которая отправилась в водный поход по маршруту «Поселок Средняя Усьва — поселок Усьва». В назначенный день группа в конечную точку маршрута не вышла. Ее поисками занимались полицейские и сотрудники МЧС.

Андрей Репин

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