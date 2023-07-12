Разработку челябинской компании по выявлению рака кишечника протестируют в клиниках двух регионов

В рамках «Иннопром-2023» IT-компания Eva Lab подписала соглашение о пилотном внедрении системы с искусственным интеллектом Polyptron в клиниках Свердловской и Челябинской областей. Об этом сообщают в пресс-службе минцифры региона.

Polyptron – это система, распознающая признаки, указывающие на риск рака кишечника. В Eva Lab разработали алгоритм компьютерного зрения, который поможет врачам выявить первые симптомы у пациентов. Внедрение проекта сразу в двух регионах, позволит повысить точность работы системы, а также отработает возможность интеграции с эндоскопическим оборудованием различных производителей.

В Челябинской области в рамках соглашения система будет тестироваться в районной больнице села Долгодеревенское. По словам директора по продукту Евгения Алханова, интерес к Polyptron проявили также клиники Москвы и Санкт-Петербурга.