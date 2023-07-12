Сенатор от Хакасии призвал руководителей силовых ведомств РФ проверить сбор подписей под обращение учителей

Сенатор Валерий Усатюк, представляющий в Совете федерации исполнительную власть Хакасии, направил обращение в адрес руководителей Генпрокуратуры, СКР и МВД. Он попросил провести проверку фактов «принудительного», по его словам, сбора подписей под обращением учителей республики к депутату Госдумы РФ Сергею Соколу о выплатах работникам образования.

«В действиях глав муниципальных образований Усть-Абаканского, Орджоникидзевского и Ширинского районов Республики Хакасия, их заместителей, курирующих сферу образования, руководителей муниципальных управлений образования, а также директоров школ, задействованных в принудительном сборе подписей, усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ - превышение должностных полномочий»,- говорится в обращении господина Усатюка.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», на этой неделе Сергей Сокол направил запрос генпрокурору Игорю Краснову с просьбой провести проверку соблюдения законодательства в сфере образования в части размеров выплат педагогам Хакасии. По данным депутата Госдумы РФ, многие учителя получают зарплату не в полном объеме, о чем свидетельствуют полученные им обращения.

В сентябре 2023 года пройдут выборы главы Хакасии. В качестве кандидатов на этот пост «Единая Россия» выдвинула Сергея Сокола, КПРФ - действующего руководителя региона Валентина Коновалова. Господин Усатюк является одним из трех кандидатов на пост сенатора, предложенных господином Коноваловым.

Сам глава республики 12 июля заявил о том, что власти «не дадут запугивать наших педагогов». «Правительство уже давно разработало меры, которые сделают учителей независимыми от административного произвола, улучшат их материальное положение. Решения абсолютно предметные. Сегодня пригласил все заинтересованные стороны для того, чтобы еще раз озвучить эти решения и ускорить их реализацию»,- отметил он в своем Telegram-канале.

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Валерий Лавский