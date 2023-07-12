В Кинеле сменился глава следственного отдела

Руководителем следственного отдела по Кинелю СУ СК РФ по Самарской области назначен подполковник юстиции Александр Романов. Соответствующий приказ подписан Следственным комитетом России. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Александр Романов служит в органах Следственного комитета России с 2007 года. Ранее он замещал должности следователя, старшего следователя, следователя по особо важным делам межрайонных следственных отделов и отдела по расследованию особо важных дел следственного управления.

Карьера Александра Романова продолжилась на посту заместителя руководителя территориального следственного отдела. С 2020 года и до последнего времени он служил в должности руководителя следственного отдела по Автозаводскому району Тольятти.

Георгий Портнов