Красноярский Роспотребнадзор потребовал оштрафовать торговую сеть «Командор» за просрочку

Роспотребнадзор Красноярского края обратился в арбитражный суд региона с заявлением о привлечении к ответственности ООО «ТС "Командор"» по ч. 3 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение продавцом требований технических регламентов). Нарушения были выявлены в ходе плановой выездной проверки более чем в 20 магазинах «Командор», дискаунтерах «Хороший» и гипермаркетах «Аллея» (входят в ГК «Командор») в Красноярске, Сосновоборске и поселке Березовки.

«Ответчик предлагает к продаже пищевую продукцию с истекшим сроком годности, нарушает правила маркировки товаров и не соблюдает условия хранения продукции»,— сообщило в своем Telegram-канале региональное управление Роспотребнадзора.

По данным ведомства, ООО «ТС "Командор"» уже привлекалось к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ, ст. 6.4 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований), ч. 1 ст. 6.25 КоАП РФ (несоблюдение требований к знаку о запрете курения табака) и ч. 1 ст. 14.53 КоАП РФ (несоблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере торговли табачной продукцией), а также было оштрафовано на 300 тыс. руб.

Суд обязан рассмотреть вопрос о принятии иска к производству суда в течение пяти рабочих дней.

Красноярский холдинг «Командор», сообщается на сайте компании, управляет самой крупной в Восточной Сибири сетью продуктовых магазинов — более 300. Выручка компании в 2020 году — 51,9 млрд руб., чистая прибыль — 563,6 млн руб. По данным «СПАРК-Интерфакс», основным владельцем ООО «ТС "Командор"» является Сергей Неделин (32%).

Лолита Белова, Новосибирск