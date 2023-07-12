Челябинская область вошла в топ-10 регионов по экономической привлекательности санаторно-курортной отрасли

Портал бронирования Санатории-России.рф впервые представил рейтинг топ-50 регионов по экономической привлекательности санаторно-курортного туризма и развития санаторно-курортной отрасли. Челябинская область занимает в нем восьмое место. В первую десятку также вошли Краснодарский край, Крым, Ставропольский край, Московская область, Самарская область, Кабардино-Балкарская Республика и другие.

При составлении рейтинга эксперты учитывали количество мест для отдыха в различных санаториях, наличие природных лечебных ресурсов, используемые источники минеральных вод и лечебных грязей, транспортную логистику и множество других факторов.

Так, по мнению авторов исследования, Челябинская область обладает «несметными лечебными ресурсами». Колоссальные запасы иловой грязи, мягкий климат Южного Урала и удобная транспортная инфраструктура позволяют рассчитывать на приход инвесторов для развития санаторно-курортной отрасли региона, отмечают аналитики.