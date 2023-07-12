Турпоток в Башкирию в этом году увеличился на 30%

Туристический поток в Башкирию за январь-май этого года увеличился на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, республику уже успели посетить около 862 тыс. туристов, сообщили в пресс-службе правительства Башкирии со ссылкой на Росстат.

В этом году на поддержку туризма направят более 900 млн руб. из федерального бюджета. Большая часть денег уйдет на организацию современной инфраструктуры: для привлечения туристов разрабатываются гастротуры, культурно-познавательные программы с посещением музеев, этнотуры, научно-познавательные, спелеотуры, сплавные, конные и другие.

За первые пять месяцев были оказаны платные услуги на 5 млрд руб. с ростом на 16,3%. Сегодня по турпотоку республика занимает второе место в ПФО и 11-е – в стране.

Венера Хисамова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте