Полиция возбудила дело против ярославца, прикурившего от Вечного огня в Волгограде

Полиция Центрального района Волгограда возбудила уголовное дело в отношении 29-летнего жителя Ярославской области, прикурившего от Вечного огня на Аллее Героев. Об этом сообщает управление МВД России по городу Волгограду.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вечный огонь

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Вечный огонь

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Уголовное дело возбуждено по статье 244 УК РФ «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».

«Ночью 6 июля 2023 года подозреваемый прикурил сигарету от Вечного огня братской могилы на Аллее Героев в Центральном районе города-героя, после чего был задержан нарядом патрульно-постовой службы»,— сообщили в УМВД по Волгограду.

Преступление зафиксировала камера видеонаблюдения. Статья предусматривает штраф до 40 тыс. рублей, исправительные работы на срок до одного года или арест до трех месяцев.

Антон Голицын