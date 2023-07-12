Полиция возбудила дело против ярославца, прикурившего от Вечного огня в Волгограде

Полиция Центрального района Волгограда возбудила уголовное дело в отношении 29-летнего жителя Ярославской области, прикурившего от Вечного огня на Аллее Героев. Об этом сообщает управление МВД России по городу Волгограду.
Вечный огонь
Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ
Уголовное дело возбуждено по статье 244 УК РФ «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».
«Ночью 6 июля 2023 года подозреваемый прикурил сигарету от Вечного огня братской могилы на Аллее Героев в Центральном районе города-героя, после чего был задержан нарядом патрульно-постовой службы»,— сообщили в УМВД по Волгограду.
Преступление зафиксировала камера видеонаблюдения. Статья предусматривает штраф до 40 тыс. рублей, исправительные работы на срок до одного года или арест до трех месяцев.