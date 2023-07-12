Челябинская область получит 146 млн рублей из госказны на дорогу в Чурилово

Правительство РФ выделило регионам дополнительные средства на создание инфраструктуры в новых жилых районах. Челябинская область получит 146 млн руб. Соответствующее распоряжение премьер-министра России Михаила Мишустина опубликовано на сайте правительства.

По данным пресс-службы губернатора Челябинской области, с помощью дополнительных федеральных средств будет профинансировано завершение строительства улицы 3-я Эльтонская и обеспечена транспортная доступность микрорайона Чурилово в Челябинске.

Всего дополнительные средства в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства направят девяти регионам. Кроме Челябинской области это республики Бурятия, Марий Эл и Татарстан, Краснодарский край, Новгородская, Свердловская, Смоленская и Тверская области. С помощью федеральных субсидий профинансируют строительство десятков объектов, в том числе детский сад, школу, автодороги и очистные сооружения.

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