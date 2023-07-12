Певица Зара хочет зарегистрировать бренд Zara

Принадлежащее российской певице Заре ООО «Зара» направило в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака Zara («Зара»). Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные сервиса «Онлайн патент».

У певицы уже есть один товарный знак, но он позволяет проводить развлекательные мероприятия. Новая же заявка подана, чтобы выпускать под этим брендом косметику, одежду, ювелирные украшения, часы. В случае одобрения заявки Зара также сможет заниматься производством продуктов питания и выпуском напитков, в том числе алкогольных.

ООО «Зара» занимается организацией концертов. В 2022 году его выручка до 5 млн руб., согласно данным «СПАРК-Интерфакса».

Лаура Кеффер