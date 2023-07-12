В Казани в 2024 году могут появиться электросамокаты со шлемами

В следующем году в Казани электросамокаты Whoosh могут оборудовать шлемами. Об этом сообщает «Бизнес Online».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Сначала электросамокаты со шлемами протестируют в Москве и Санкт-Петербурге. Это произойдет в этом году. В Казани данный эксперимент запустят в том случае, если система будет работать. Ожидается, что в начале сезона следующего года в Казани оборудуют порядка 30% парка электросамокатов.

«При этом самокаты со шлемами распределят так, чтобы в Казани, как и в других городах работы сервиса, было не менее 15 процентов таких устройств, таким образом, чтобы любой желающий пользователь смог выбрать для себя самокат, оборудованный шлемом»,— уточнили в пресс-службе Whoosh.

Появление электросамокатов с шлемами является инициативой компании. При этом цена поездок останется прежней.

"Ъ-Казань"