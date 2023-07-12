В горах Индии застряли 15 россиян

Из-за наводнения и разлива рек 15 российских туристов застряли в горах на севере Индии. Они находятся в безопасности, полиция и спасатели начали их эвакуацию, сообщили в полиции штата Химачал-Прадеш.

Туристы находятся в деревне Касоле. «Мы связались с ними, они в безопасности. Полиция и национальные силы реагирования на стихийные бедствия начали операцию по эвакуации»,— сказал «РИА Новости» представитель полиции.

С 8 июля на севере Индии идут сильные дожди. Сильнее всего пострадал штат Химачал-Прадеш. Дожди привели к оползням, обрушению домов и мостов, заблокировано несколько дорог. По данным властей штата, погибло не менее 34 человек.

Лаура Кеффер