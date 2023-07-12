Макет избы для российско-белорусского форума в Уфе обошелся в 5 млн рублей

Макет русской бревенчатой избы, представленный на интерактивных площадках Х Форума регионов России и Беларуси, обошелся бюджету Башкирии в 5 млн руб., следует из материалов портала госзакупок. Мероприятие проходило в Уфе с 26 по 28 июня. Контракт с исполнителем был подписан 5 июля, а на закупочной площадке размещен накануне.

Как следует из закупочной документации, заказчиком выступил Дом дружбы народов. Учреждение профинансировало контракт из предоставленных республиканским бюджетом средств.

Закупку провели у единственного поставщика, которым стал глава крестьянско-фермерского хозяйства Айбулат Абдуллин. Согласно техзаданию, исполнитель должен был построить двухуровневую русскую избу с тремя остекленными, украшенными резными наличниками окнами, и «условной печью» из белых досок. Дом необходимо было собрать из шлифованных бревен хвойных деревьев диаметром 20-25 см. Крыша предусматривалась двухметровой высоты, с двух сторон украшенная коньком.

Внутри дома необходимо было постелить лакированный дощатый пол, поставить трехметровые деревянные лавки, полки и утварь, иконы с вышитыми рушниками, а также сундук, лавки и посуду, возле входа — плетеные корзины, хомуты, уздечки и вожжи.

Внутренний двор исполнитель должен был декорировать искусственным газоном, живыми деревьями и цветами в горшках и вазонах.

Наталья Балыкова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте