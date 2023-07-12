В ТОСЭР «Невинномысск» новые резиденты вложат в предприятия 73 млн рублей

Два новых резидента территории опережающего социально-экономического развития «Невинномысск» (ТОСЭР «Невинномысск») в Ставропольском крае инвестируют в свои предприятия 73 млн руб. Об этом сообщил министр экономического развития региона Денис Полюбин в своем Telegram-канале.

По словам господина Полюбина, компания «Велес» откроет в ТОСЭР производство энергоэффективных радиаторов отопления. В год здесь будут выпускать до 150 тыс. радиаторов. Стоимость реализации проекта составит 53 млн руб. а срок окупаемости вложений — два с половиной года. На предприятии будет создано 60 новых рабочих мест.

Компания «Лидер» откроет на территории опережающего развития ресторан «БаринЪ». Заведение будет рассчитано на 60 тыс. посещений в год. Объем инвестиций в проект составит 20 млн руб., а срок окупаемости — чуть более двух лет года. Будет создано 12 новых рабочих мест.

«Концепция заведения подразумевает несетевой формат на 100 посадочных мест в зале ресторана, баром на 10 столиков и трех VIP-комнат для проведения от торжественных до бизнес-встреч»,— написал Денис Полюбин.

Сегодня в ТОСЭР «Невинномысск» уже зарегистрированы 42 резидента. Для них предусмотрены льготы налогообложения и арендной платы.

Анастасия Назарова