В Татарстане молокозавод обвинили в сливе отходов в реку

В Верхнеуслонском районе молочный завод ООО Агрофирма «Верхний Услон» обвинили в сливе отходов в реку Клянчейка. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По данным источника, слив отходов в реку происходит уже больше года. Однако лишь сейчас граждане стали жаловаться на белые разводы, кислый запах и гибель местной фауны. Жители обратились в Росприроднадзор, прокуратуру, в комитет по биоресурсам и ветеринарной службе. Однако данные ведомства лишь зафиксировали нарушения и сделали предупреждение агрофирме. В итоге проблема в настоящее время остается актуальной.