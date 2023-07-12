ФСБ сообщила о задержании пособников сирийских террористов в Комсомольске-на-Амуре

ФСБ выявила в Комсомольске-на-Амуре уроженцев стран Центральной Азии, оказывавших помощь террористам в Сирии, в частности из организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ). Подозреваемые задержаны и отправлены в СИЗО, сколько их, не уточняется. Уголовные дела возбуждены по статье о содействии террористической деятельности (ст. 205.1 УК РФ).

Сообщение пресс-службы приводят ТАСС и «РИА Новости». У задержанных изъяты гаджеты, содержащие «значительное количество террористического и экстремистского контента, а также переписку в мессенджерах и соцсетях с действующими боевиками в Сирии».

На видео ФСБ трое мужчин по очереди рассказывают, как переводили деньги террористам на оружие. Один из них говорит, что отправил сначала 3 тысячи (валюта не указана), потом около 12 тысяч. Другой мужчина сказал, что перевел 2 тыс. руб. некому Шерали Абдумалейковичу, «чтобы он перевел муджахидам "Хайрири Тахрир Аш-Шам" чтобы они купили патроны».