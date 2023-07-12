В Башкирии на установку мемориала жертвам репрессий выделят до 2 млн рублей

Администрация Янаула ищет подрядчика для изготовления и установки мемориала жертвам политических репрессий на улице Ломоносова, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет около 1,7 млн руб. Из них 1,2 млн руб. выделит республиканский бюджет, 150 тыс. руб. — местный. Оставшаяся сумма в 300 тыс. руб. поступит от неких компаний и частных лиц. Итоги аукциона подведут 21 июля.

Согласно техзаданию, мемориал будет представлять собой три стелы из гранита с фигурами свечей, скал и голубем. Подрядчик также должен смонтировать бордюры вокруг стел, уложить тротуар и посадить плакучие ивы.

Мемориал необходимо установить до декабря.

Венера Хисамова

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