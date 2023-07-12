Молодая птица погибла в хозяйстве в Удмуртии из-за аномальной жары

В Киясовском районе Удмуртии в фермерском хозяйстве, расположенном около села Киясово, погиб молодняк птицы из-за аномальной жары. Как сообщает пресс-служба администрации района, информация об инцидента передана работникам ветеринарной службы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Погибших птиц будут сжигать на территории хозяйства. Жителей просят с пониманием отнестись к данной ситуации.

Напомним, 10 и 11 июля в Удмуртии температура воздуха достигла пиковых значений в +36°С. В Ижевске в понедельник, 10 июля, столбик термометра достиг рекордной отметки в +36,5°С в тени.