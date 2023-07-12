МЧС предупреждает о рисках деформации рельсов из-за жары в Челябинской области

В южных регионах Уральского федерального округа, в числе которых Челябинская и Курганская области, есть риски деформации железнодорожного полотна из-за жаркой погоды. Об этом предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам ГО и ЧС МЧС России (ВНИИ ГОЧС).

Специалисты отмечают, что в южных субъектах УрФО, в Башкортостане, Омской, Томской, Новосибирской, Оренбургской и Астраханской областях сохраняется сухая погода с температурой на 3–8 градусов выше средних климатических значений. Из-за перегрева трансформаторных подстанций возникают риски отключения электроэнергии, холодильников и кондиционеров.

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