Конкурс на благоустройство аллеи перед кукольным театром в Уфе вновь отменен

Управление ФАС по Башкирии отменило повторный конкурс на благоустройство аллеи перед зданием Башкирского государственного театра кукол, сообщается в реестре жалоб на сайте госзакупок. Начальная цена контракта определена в 123,5 млн руб. Заказчиком является управление капитального строительства администрации Уфы. 30 июня были подведены повторные итоги, победителем стал единственный участник, предложивший исполнить контракт за 121,64 млн руб. — уфимское ООО «Уралагротехсервис» (принадлежит Расиму Зарипову). 5 июля с ним был заключен контракт.

Как указано в решении УФАС, заказчик вновь неправомерно объединил в один лот разные виды работ: озеленение территории, строительно-монтажные, демонтажные и земляные работы, монтаж сигнальной ленты, установку системы видеонаблюдения, установку малых архитектурных форм, проведение наружного освещения, электроснабжения. В антимонопольном ведомстве сочли это ограничением конкуренции, нарушением закона «О контрактной системе». Администрации выдано предписание аннулировать закупку.

Представитель мэрии на заседании комиссии пояснил, что эти работы были включены в состав контракта на основании решения горсовета в 2020 году. Однако в решении, на которое сослалась мэрия, не говорится, что такую закупку необходимо объединить именно в один лот, возразили в УФАС.

Подрядчик должен был до начала декабря выполнить миниатюрные копии Собора Василия Блаженного, Зимнего дворца, Исакиевского собора, Каповой пещеры, Инзерских зубчаток, Ласточкиного гнезда и других объектов, облицевать стены расположенного в аллее замка, уложить тротуарное покрытие и озеленить территорию, а также смонтировать систему освещения и видеонаблюдения и установить урны, скамьи, подвесные качели, игровой комплекс.

Предыдущий конкурс на благоустройство аллеи возле театра кукол начальной стоимостью 104,5 млн руб. также был отменен по решению УФАС, которое обнаружило аналогичные нарушения в конкурсной документации. Победителем, как и во второй раз, был признан «Уралагротехсервис».

Майя Иванова

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