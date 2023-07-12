Превышение температуры воздуха на 3-8 градусов прогнозирует МЧС в июле в трех регионах Сибири

Неблагоприятную погоду во второй декаде июля в регионах Сибири прогнозирует МЧС России. Согласно отчету Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС), в этот период на территории Омской, Томской и Новосибирской областях сохранится продолжительная жаркая сухая погода с температурой воздуха на 3-8 градусов выше средних климатических значений.

В этих регионах существуют риски возникновения инцидентов и происшествий, связанных с отключением холодильных установок, систем кондиционирования воздуха, электроэнергии в результате перегрева трансформаторных подстанций, а также деформацией железнодорожного полотна, говорится в прогнозе института.

В Иркутской области ожидаются обильные до 35 мм осадки, а также порывы ветра до 25 м/сек, которые могут привести к сбоям в работе систем жизнеобеспечения населения и нарушению транспортного сообщения.

Ранее «Ъ-Сибирь» писал о введении на территории двух регионов Сибири – Омской и Новосибирской областях режима ЧС из-за засухи. В Иркутской области остаются подтопленными в одном населенном пункте и в пяти садоводствах 77 придомовых территорий и автомобильная дорога.

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Лолита Белова