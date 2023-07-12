Объем экспорта из Прикамья в Беларусь вырос за год на 21%

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в рамках международной промышленной выставки «Иннопром» встретился с заместителем премьер-министра Республики Беларусь Петром Пархомчиком и белорусским министром промышленности Александром Рогожником. Стороны обсудили двустороннее сотрудничество и итоги совместной работы в прошлом году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба краевого правительства Фото: пресс-служба краевого правительства

Александр Рогожник отметил, что сотрудничество носит обоюдовыгодный характер. «Прошлый год мы закончили с товарооборотом почти 280 млн долларов США. Необходимо отметить, что в этот показатель включается и экспорт, и импорт — между республикой и Прикамьем идут взаимные поставки. По результатам переговоров мы наметили продолжать сотрудничество и дальше в таких отраслях, как двигателестроение, производство высокотехнологичной продукции. Со стороны республики это традиционно поставки автобусов, грузовиков МАЗ, металлопродукции. Радует, что Пермский край развивается, объемы производства предприятий региона растут»,— рассказал министр. Объем экспорта из Прикамья в Беларусь за 2022 год достиг $167,81 млн, что на 21% больше, чем в 2021 году. Импорт в Пермский край составил $109 млн.

По словам Дмитрия Махонина, между Пермским краем и Республикой Беларусь налажено тесное взаимодействие как в рамках товарооборота, так и в сфере логистики, культуры, образования. Кроме того, Пермь и Беларусь связывает прямое авиасообщение. Глава Прикамья также сообщил, что стороны договорились проработать возможность организации бизнес-миссии делегации региона в Беларусь осенью этого года.

Петр Пархомчик и Александр Рогожник вместе с главой Прикамья также посетили стенд Пермского края. Вице-премьер Беларуси и руководитель минпрома познакомились с продукцией и разработками компаний «Новомет-Пермь», «ВИПАКС», «Меридиан», «Роботех» и других.