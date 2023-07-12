Челябинское УФАС возбудило дело против торговой сети «Магнит»

Управление ФАС России по Челябинской области заподозрило АО «Тандер» (торговая сеть «Магнит») в нарушении рекламного законодательства. Возбуждено дело из-за жалобы южнуральца на смс от ритейлера, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

На телефон жителя Челябинской области поступило сообщение о скидках в магазине «Магнит у дома» от отправителя под обозначением Magnit. Гражданин в обращении в УФАС указал, что не давал согласия на получение информации рекламного характера. Ранее южноуралец оформил карту программы лояльности «Магнит». По предварительной информации, оферта на выпуск карты предусматривает, что абонент получает сведения по обслуживанию карты, а не рекламу.

В отношении ритейлера возбуждено дело по признакам нарушения ч. 1 ст. 18 закона «О рекламе», запрещающей распространение рекламы по сетям электросвязи без согласия абонента. Заседание комиссии Челябинского УФАС назначено на 20 июля.

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